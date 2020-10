Burgemeester Hilversum: Aanpak illegaal feest had beter gemoeten

De politie maakte afgelopen weekend in Hilversum een eind aan een groot illegaal feest bij Hilversum. Honderden feestende jongeren kwamen er zonder boete vanaf. „Dat had anders gekund en anders gemoeten”, zegt burgemeester Pieter Broertjes maandagavond.

Wat vindt u ervan dat honderden jongeren een illegaal feest organiseerden?

Broertjes, ook voorzitter van de veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek: „Gruwelijk en onbegrijpelijk dat mensen ertoe besluiten om met 300 man te gaan feesten in deze tijd. We zitten midden in de tweede coronagolf. We proberen daar met z’n allen uit alle macht weer uit te komen. Dan kunnen we ons dit soort feesten niet veroorloven. Jongeren zijn onverantwoord bezig.”

Vrijwel alle feestgangers kwamen er zonder boete vanaf. Wat vindt u daarvan?

„De aanpak van het feest had beter gekund en gemoeten. Juist vorige week hebben we binnen onze veiligheidsregio afgesproken om extra op scherp te staan, strenger op te treden en sneller te bekeuren. Maar daar is het afgelopen weekend nog niet van gekomen.

De politie heeft bij het beëindigen van het illegale feest eigen afwegingen gemaakt. De omstandigheden waren niet ideaal. Het was tien agenten tegenover 300 feestende mensen. Het terrein waarop het feest werd gehouden, was onherbergzaam gebied. Mensen vluchtten de bossen in.”

Tal van burgers, onder wie ondernemers, proberen zich wel aan de coronaregels te houden. Kunt u zich voorstellen dat het voor hen zuur is dat de jongeren vrijuit gaan?

„Ja, zeker. Die mensen hebben gelijk. Ik heb veel mails gekregen van mensen die zich hierover opwinden. Ik ga hen niet tegenspreken. Ik ben wel blij en dankbaar dat het na het ingrijpen van de politie niet uit de hand is gelopen. De aftocht van de jongeren is vreedzaam verlopen. Er ontstonden geen rellen. Elders in de wereld loopt het nog wel eens uit de hand en gooien mensen met verfbommen. Denk aan onlusten in Milaan.”

Feestende jongeren kunnen nu denken: We organiseren volgende keer weer een illegaal feest, want we krijgen toch geen boete.

„Ik hoop dat we de volgende keer als autoriteiten net iets slimmer zijn. Dit soort feestvierders zijn niet welkom in Hilversum. Ik hoop dat de politie in de toekomst de bonnen bij de hand heeft. Overigens kan dit illegale feest voor diverse mensen nog een staartje krijgen. Zo is de diskjockey aangehouden. Die zou een verbiedsverbod kunnen krijgen. Ook zijn diverse kentekens genoteerd. Wordt vervolgd dus. Denk aan het verhalen van de veroorzaakte schade.”

Ook burgemeester Jack Mikkers van Den Bosch beklaagde zich onlangs over groepen feestgangers die bijvoorbeeld in schuren en zuipketen illegale festijnen organiseren. Hoe dit fenomeen aan te pakken?

„Het lastige is dat we in Nederland in twee parallelle werelden leven. De ene groep denkt als het ware dat het coronavirus niet bestaat en redeneert in de trant van: Ik doe lekker wat ik zelf wil. En tegelijkertijd is er de wereld waarin daadwerkelijk mensen overlijden aan corona.

We moeten als autoriteiten dit soort illegale feesten blijven proberen aan te pakken. We leren gaandeweg. Deze bijeenkomsten worden vaak slechts een paar uur van te voren afgekondigd op bijvoorbeeld Instagram. De politie zal een betere informatiepositie moeten krijgen. Zodat je die feestgangers te slim af bent.”

Politie stopt illegaal feest bij Hilversum met ruim 300 bezoekers