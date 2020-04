Burgemeester Hillegom: provinciale wegen dicht als nodig is

De burgemeesters in de Bollenstreek overwegen ook de provinciale wegen af te sluiten als mensen op tweede paasdag weer massaal naar de bollenvelden komen. Dat zegt de burgemeester van Hillegom Arie van Erk. „In principe hanteren we dezelfde regels als in het weekend. Maar als in de loop van ochtend of middag de toeloop toch weer groot is, gaan ook de provinciale wegen dicht als dat nodig is. De velden zijn nu op zijn mooist, maar ik herhaal hierbij nogmaals: kom niet deze kant op. Met dit gedrag breng je anderen in gevaar. Ik hoop dat dit tot mensen zal doordringen. We moeten accepteren dat het op dit moment zo is. De volksgezondheid staat voorop.”

De wegen tussen de velden waren dit weekend al afgesloten. Toch trokken de bloemen nog veel mensen. Automobilisten zetten hun auto langs de weg en gingen toch de bollenvelden in om een foto te maken. „De politie en boa’s schromen ook zeker niet om grote boetes te geven”, aldus Van Erk. „Ook op de fiets komen heeft geen enkele zin.”