Burgemeester Hemmen start tijdens coronacrisis

Bram van Hemmen is de allereerste eigen burgemeester voor de gemeente Hoeksche Waard. Hij begon er op 31 maart, tijdens de coronacrisis. Alles was op slag anders. Geen afscheid van de gemeente Sliedrecht en geen officiële installatie in Hoeksche Waard. Niettemin heeft Van Hemmen al veel indrukken opgedaan van het eiland en van de bewoners. „Ik heb het gevoel dat het wel klikt.”

Burgemeester in een vrijwel leeg gemeentehuis en zonder direct contact met de inwoners. Frustrerend? De 47-jarige Van Hemmen is een nuchter mens. „Ik kan me vrij goed bij de situatie neerleggen. Maar het is toch een rare gewaarwording. Ik heb zo’n 700 ambtelijke collega’s, maar ik hebt nu geen direct contact, vrijwel alles gaat digitaal. Ik zei altijd dat sociale media voor mij een aanvulling zijn op echt contact, nu is dat precies andersom.”

Samen met de afdeling Communicatie bedacht hij een ludieke manier om de inwoners toch alvast een beetje kennis te laten maken met hun burgemeester. Op de gemeentelijke website verscheen een video. „Lopend door het gemeentehuis met boeken, platen en een baseballhandschoen kun je zo heel wat van jezelf laten zien.”

Huwelijksjubileum

Vooralsnog werkt Van Hemmen veel vanuit huis in Sliedrecht. Deze week had hij een eerste huwelijksjubileum. Het echtpaar Van Roon in ’s-Gravendeel was 65 jaar getrouwd. „Daar stond ik dan in de tuin, op gepaste afstand een praatje te maken. Ze hebben me wel zes keer binnen genodigd. Ik werd aangesproken door mensen in de buurt. En door kinderen; het was leuk dat zij op een Petrus Datheenschool zitten, net als ik vroeger in Rotterdam.”

Via Instagram en WhatsApp heeft Van Hemmen al gesproken met inwoners. „Ik merk een bepaalde gretigheid, mensen hebben behoefte aan een eigen burgemeester. En ik heb oprecht interesse in ze, dat komt blijkbaar over.” Van Hemmen zocht ook contact met de predikant van de zwaar door corona getroffen gereformeerde gemeente in Oud-Beijerland. „Mijn eerste vraag was hoe het met hem gaat, want dat moet heel zwaar zijn.”

Door de crisis denkt Van Hemmen zijn rol als burgervader misschien wel sneller op te kunnen pakken. „Vooraf was het voor mij de vraag of ik een beetje pas bij deze gemeente. Dat vond ik best spannend, maar ik heb het gevoel dat het goedkomt.”

Recreatie

Trots is Van Hemmen over hoe kerken, verenigingen, ondernemers en inwoners met de crisis omgaan. „Ze nemen echt hun verantwoordelijkheid. Aan de andere kant: er is veel recreatie op het eiland. Jeugd en groepen uit de Randstad die gewend zijn hierheen te komen als het mooi weer is, kunnen nu een probleem opleveren. Als het nodig is, zullen we handhaven.”

Van Hemmen blikt tevreden terug op zijn start als burgemeester van Hoeksche Waard. „Ik heb nog niks gezien wat tegenviel. Wij passen wel bij elkaar hoor.”