Burgemeester Helmond waarschuwt jongeren vanwege vuurwerkoverlast

Burgemeester Elly Blanksma - van den Heuvel van Helmond heeft een groep jongeren in haar gemeente opgeroepen om te stoppen met het veroorzaken van overlast. De stad heeft net als veel andere steden te maken met veel vuurwerkoverlast.

„Ruim 60 andere jongeren zijn in het vizier. Ik roep nadrukkelijk op om geen overlast te veroorzaken. Hou je aan alle regels! Ik vind het onze gezamenlijke verantwoordelijkheid om een duidelijke lijn te trekken. Vuurwerk is verboden. Carbid gaan we ook verbieden. De overlast die we in onze stad ervaren is onacceptabel”, aldus Blanksma-Van den Heuvel.

Volgens haar leidt dit tot gevoelens van onveiligheid bij de inwoners. „Niet voor niets blijven onze inwoners de overlast bij ons melden: ook zij willen dat dit ophoudt. We gaan daar - natuurlijk met volledige steun, en in nauwe samenwerking met politie en justitie - zeer actief op handhaven. Daarbij zijn we bereid om alle mogelijke middelen in te zetten; zowel bestuursrechtelijk als strafrechtelijk.”

Donderdagavond zijn twee minderjarige jongens uit Helmond aangehouden vanwege vuurwerkoverlast.