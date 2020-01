Burgemeester Heijmans van Weert legt taken tijdelijk neer

Burgemeester Jos Heijmans van Weert legt zijn taken als burgemeester tijdelijk neer. Dat heeft hij vrijdag bekendgemaakt. Hij nam dit besluit wegens een verwacht onderzoek door een extern bureau naar zijn integriteit als burgemeester.

Als de gemeenteraad woensdag akkoord gaat, wordt onderzocht of de burgemeester duizenden euro’s aan subsidie toekende aan een stichting waarvan hij zelf tot voor kort voorzitter was. Verder wordt onderzocht of D66’er Heijmans een bedrijf met grote belangen in Weert binnenhaalde als hoofdsponsor van die stichting. Ook wordt bekeken of de burgemeester zodoende in strijd met de gemeentelijke gedragscode handelde die het wekken van een schijn van belangenverstrengeling verbiedt.

Heijmans ontkende eerder dat er sprake zou zijn van belangenverstrengeling, persoonlijke verrijking of overtreding van de gemeentelijke gedragscode.

Heijmans noemde vrijdag het tijdelijk neerleggen van zijn taken een bijzonder moeilijke stap. „Het raakt me echt. Maar ik heb alle vertrouwen in een goede afloop van dit onderzoek. Deze beslissing vind ik echter noodzakelijk in het belang van de onafhankelijkheid van het onderzoek.”