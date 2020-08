Burgemeester Halsema laat beschoten kapperszaak sluiten

De beschoten kapperszaak aan de Slotermeerlaan in Amsterdam Nieuw-West is zaterdag op last van burgemeester Femke Halsema voor onbepaalde tijd gesloten. De sluiting van de barbershop gebeurt volgens haar „vanwege het ernstige gevaar voor de openbare orde”.

De kapperszaak werd in de nacht van vrijdag op zaterdag beschoten. De nacht daarvoor bleek dat er een explosie was bij het pand. „Beide incidenten hebben de openbare orde en het veiligheidsgevoel in de omgeving van de barbershop ernstig aangetast. Gelet op de ernst van deze feiten, heeft de burgemeester besloten de barbershop per direct en voor onbepaalde tijd te sluiten”, zo staat in een verklaring van de gemeente Amsterdam.

In beide gevallen vielen geen gewonden.

De technische recherche heeft sporenonderzoek gedaan en in de buurt is met een aantal getuigen gesproken. Die verklaarden na het incident twee mannen op een motorscooter te hebben zien wegrijden in de richting van de Jan de Louterstraat.

De recherche is een uitgebreid onderzoek gestart naar de aanleiding en achtergrond van de beschieting. Naast gesprekken met de eigenaar en getuigen worden camerabeelden bekeken.