Burgemeester Halsema: herdenking was ontroerend en beklemmend

Het was oorverdovend stil op de Dam in Amsterdam tijdens de Nationale Herdenking op 4 mei. Dat vond burgemeester Femke Halsema van Amsterdam die de Dodenherdenking op een vrijwel lege Dam meemaakte met koning Willem-Alexander, koningin Máxima, premier Mark Rutte en Gerdi Verbeet, voorzitter van Nationaal Comité 4 en 5 mei.

„Ik was er heel ontroerd door en het was ook beklemmend”, zei Halsema bij Nieuwsuur. „Het was ook wel gek. De koning zei dat heel treffend dat het is alsof we er toch allemaal zijn. Ik denk dat het voor heel veel mensen een belangrijk moment was.”

Halsema zei ook het jammer te vinden dat door het coronavirus veel herdenkingen niet door konden gaan. „Ik vond het ook een van de meest ingewikkelde beslissingen om te nemen. Mensen zijn in Amsterdam monumenten gaan poetsen om toch te kunnen herdenken.”