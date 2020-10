Burgemeester Halsema betuigt steun aan docenten

Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam betuigt op Instagram haar steun aan docenten die ongerust zijn geworden na de moord op de Franse docent Samuel Paty die werd onthoofd, omdat hij een spotprent van de profeet Mohammed had getoond in de klas. Ook betuigt ze haar steun aan het vrije woord.

„Als Amsterdammers staan wij voor alle liefhebbers van het vrije woord en voor onze vrije stad. We horen geluiden dat ook Amsterdamse leraren zich onveilig voelen”, aldus de burgemeester. „Laat één ding duidelijk zijn: in deze stad koesteren wij de vrijheid om te denken en te vinden wat je wil. Het vrije woord van de één kan nooit door een ander gebruikt worden als een excuus voor intimidatie of geweld. Wij staan voor onze leraren die onze kinderen voorbereiden op een bestaan als vrije en kritische burgers. Geweld en gewelddadig extremisme, van wie ook, zullen door ons worden bestreden.”