Burgemeester Gouda bestuursvoorzitter COA

Burgemeester van Gouda Milo Schoenmaker wordt de nieuwe bestuursvoorzitter van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). Hij zwaait op 15 januari af als burgervader en begint dan direct aan zijn nieuwe functie, zo laat het COA weten.

Schoenmaker leerde het COA kennen in 2015, toen Gouda in beeld was voor het vestigen van een asielzoekerscentrum. „Het is een grote organisatie, die tegelijkertijd erg flexibel moet zijn en een belangrijke taak verricht: het zo goed mogelijk opvangen van mensen die asiel aanvragen. Het onderhouden van contacten met gemeenten en het samenwerken met andere partners op rijksniveau spreken mij erg aan.”

Schoenmaker zegt met veel plezier sinds 2012 burgemeester te zijn geweest. Hij werd voorgedragen voor herbenoeming, maar besloot zich te oriënteren op een andere baan. Hij volgt Gerard Bakker op, die 1 juli vertrok. Momenteel is Janet Helder waarnemend COA-voorzitter.