Burgemeester Gorinchem: we waren goed voorbereid

Burgemeester Reinie Melissant-Briene van de gemeente Gorinchem zei zondag dat ze goed was voorbereid op de komst van het coronavirus. „Het was niet de vraag of, maar wanneer het zou komen.”

Melissant hoorde zaterdagavond laat over de 49-jarige vrouw uit het Brabantse Nieuwendijk. Die had een week in het Beatrixziekenhuis in Gorinchem gelegen, waarna ze naar het Erasmus MC in Rotterdam werd vervoerd. Pas daar bleek de besmetting. Uiteindelijk heeft het ziekenhuis in samenspraak met het RIVM besloten tot een opname- en bezoekersstop.

Via de veiligheidsregio onderhoudt de burgemeester contact met omliggende gemeenten en andere instanties, waaronder de GGD en het RIVM. „Maar ik ben ook burgermoeder. Ik wil mensen met zorgen ook laten zien dat ik erbij ben.”