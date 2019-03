Burgemeester Gilissen van Venray vertrekt

Hans Gilissen vertrekt met ingang van 1 januari 2020 als burgemeester van Venray. Dat heeft Gilissen (1957) maandag laten weten.

Gilissen (PvdA) is bij zijn vertrek zestien jaar burgemeester, waarvan tien in Venray. „Ik heb het altijd uitstekend naar mijn zin gehad in mijn beroep en zeker ook in Venray”, aldus Gilissen. „Het is een zeer intensief vak dat permanent een flinke wissel trekt op je persoonlijke leven. Maar met het verstrijken der jaren merk ik dat dat zwaarder wordt. Voordat ik daarmee zowel Venray als mezelf mogelijk tekort doe, is het goed om de bakens te verzetten en plaats te maken.”

Naar eigen zeggen vindt hij het nu „een goed moment om ruimte te maken voor een opvolger”. Gilissen wil verder niet in detail treden. „Er komen tegen het einde van het jaar nog genoeg momenten om bij het vertrek stil te staan. Tot die tijd blijf ik me met enthousiasme en gemotiveerdheid inzetten voor deze prachtige gemeente in deze fascinerende regio.”