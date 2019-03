Burgemeester Geldrop-Mierlo weg om „affaire”

Burgemeester Berry Link (53, CDA) van de Brabantse gemeente Geldrop-Mierlo treedt af. Dat is het gevolg van commotie over een vermeende affaire van de burgemeester, die maandag een hoogtepunt bereikte. „Ik kan in die situatie niet als burgemeester functioneren”, aldus een verklaring van Link, die zich maandagmorgen ziek meldde.

Link zou een affaire hebben gehad met een ambtenaar van de gemeente. Zijn vriendin openbaarde de verhouding luidkeels op de nieuwjaarsreceptie van de gemeente. Een commissie onderzocht de zaak. „De commissie heeft Link vrijdag in beslotenheid een ‘gele kaart’ gegeven, maar zag geen reden om het vertrouwen in hem op te zeggen,” aldus commissievoorzitter Frans Stravers van de Democratische Groepering Geldrop (DGG). Daarop volgde een nieuwe ruzie tussen de burgemeester en zijn vriendin.

Link ontkent de liefdesrelatie. Volgens hem ging het om een nauwe vriendschappelijke samenwerking, waarmee hij „ongewild een onjuist beeld heeft opgeroepen.”

Link heeft zijn besluit meegedeeld aan de Brabantse commissaris van de Koning, Wim van de Donk.