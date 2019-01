Burgemeester Gdansk neergestoken

De burgemeester van de Poolse stad Gdansk Pawel Adamowicz (53) is zondagavond ernstig gewond geraakt toen een man op hem instak tijdens een bijeenkomst voor goede doelen. Volgens de Poolse minister van Binnenlandse Zaken Joachim Brudzinski is de burgemeester in zorgwekkende toestand opgenomen in een ziekenhuis.

De aanvaller stormde volgens Poolse media het podium op en viel de burgemeester met een mes aan. Volgens getuigen schreeuwde de man dat hij onschuldig in de gevangenis had gezeten tijdens de vorige regering, die werd geleid door Adamowicz’ voormalige partij. De man werd nog op het podium overmeesterd en aangehouden. Hij is een 27-jarige inwoner van Gdansk met een strafblad, die zich met een perspas toegang verschafte tot de bijeenkomst.

Adamowicz is al twintig jaar burgemeester van Gdansk. Hij maakte deel uit van de democratische beweging die in de jaren 80 in de Poolse stad ontstond onder leiding van Lech Walesa.