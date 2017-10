Burgemeester: Faber vinden gaat boven alles

Aan de grote onzekerheid over het lot van Anne Faber komt met de aanhouding van een 27-jarige verdachte helaas nog geen einde, alles blijft erop gericht om haar te vinden. Dat heeft burgemeester Koos Janssen van Zeist maandagavond laten weten.

„Familierechercheurs hebben de familie van Anne vanmiddag geïnformeerd over de aanhouding. De familie en vrienden zitten al heel lang in onzekerheid”, aldus Janssen. Hulpdiensten en politie, geholpen door vele vrijwilligers, doen er alles aan om de 25-jarige Utrechtse studente te vinden. „We leven en helpen onverminderd mee met de familie. Anne vinden gaat boven alles.”

Verdachte in zaak Anne Faber aangehouden

In de omgeving van de forensisch psychiatrische kliniek Altrecht Aventurijn in Den Dolder waar de 27-jarige verdachte verbleef, waren maandagavond hondengeleiders met prikstokken. In en rond de kliniek zijn veel agenten, rechercheurs en forensisch onderzoekers aanwezig.