Burgemeester Enschede weer uit het ziekenhuis

Burgemeester Onno van Veldhuizen van Enschede is woensdag uit het ziekenhuis ontslagen. Hij was op zondag 25 oktober opgenomen in ziekenhuis Medisch Spectrum Twente met een coronabesmetting. Hij gaat nu thuis verder herstellen, laat de gemeente weten.

Van Veldhuizen had een longontsteking en hoge koorts toen hij werd opgenomen in het ziekenhuis. Hij is volgens een woordvoerder van de gemeente heel ziek geweest, maar heeft niet op de intensive care gelegen.

Locoburgemeester Niels van den Berg neemt voorlopig de taken van Van Veldhuizen waar. In de veiligheidsregio Twente wordt voorzitter Van Veldhuizen vervangen door burgemeester Sander Schelberg van Hengelo (O.).