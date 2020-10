Burgemeester Enschede loopt coronavirus op

Burgemeester van Enschede Onno van Veldhuizen heeft Covid-19 opgelopen. Van Veldhuizen, die ook voorzitter van de Veiligheidsregio Twente is, liet zaterdag weten dat hij behoorlijk ziek is geworden na zijn besmetting met het coronavirus.

De burgemeester werd vorig weekend verkouden en kreeg koorts. Daarop ging hij in thuisquarantaine. Maandag werd een eerste test afgenomen, waarvan de uitslag negatief was. Omdat de ziekteverschijnselen in de loop van de week verergerden, volgde een tweede test, die de besmetting met het coronavirus bevestigde.

„Nadat ik voor de eerste keer getest was, kreeg ik longontsteking en hele hoge koorts. Ik had niet verwacht dat een fitte vijftiger er zo snel en zo hard door geraakt kon worden. Kan me niet herinneren dat ik me ooit zo ziek gevoeld heb”, aldus Van Veldhuizen. „Ik spreek nu uit eigen ervaring; onderschat het virus niet! Zorg dat je er snel bij bent, wacht niet af, maar laat je testen. Luister naar je lichaam en installeer de CoronaMelder-app als je dat nog niet gedaan hebt.”