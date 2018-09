Burgemeester Ede: 100.000 burgers op Ginkse Heide kan makkelijk

Volgend jaar is het 75 jaar geleden dat operatie Market Garden plaatsvond. De herdenking op de Ginkelse Heide bij Ede wordt dan groots aangepakt. Zo is er naast de traditionele luchtlandingen ook een airshow en wordt er een legerkamp ingericht zoals dat er ten tijde van de Tweede Wereldoorlog uitzag.

De vraag is of Ede een massale toestroom van mensen logistiek aankan. In 2014, bij de 70e herdenking, liep het maar net goed af. „We gingen door het oog van de naald”, zei toenmalig burgemeester Cees van der Knaap later in de gemeenteraad. Door de grote drukte (60.000 mensen) liep het verkeer vast, ontbrak het aan voldoende drinkwater en sloeg de bliksem in op twee Britse militairen. De gemeente Ede benadrukt van 2014 te hebben geleerd en voorzorgsmaatregelen te nemen.

Burgemeester René Verhulst van Ede zei zaterdag degevraagd dat er „makkelijk” 100.000 mensen een plek kunnen vinden op het terrein. „De draaiboeken daarvoor liggen klaar.” Hij is dan ook niet bang voor chaotische taferelen in september 2019. „Iedereen is van harte welkom om te herdenken en te beleven.” In de ogen van de Edese burgemeester mag één prominente Nederlander bij de jubileumeditie zeker niet ontbreken: koning Willem-Alexander. „We zullen hem uitnodigen en hij kan eigenlijk niet wegblijven.”

