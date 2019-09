Burgemeester diep geschokt na fatale brand

Burgemeester Joerie Minses van de gemeente Alphen-Chaam is diep geschokt door de brand in Strijbeek, waarbij in de nacht van zaterdag op zondag twee jongens van 6 en 9 om het leven kwamen.

„Ik leef intens mee en heb mij gedurende de nacht en de ochtend voortdurend op de hoogte laten houden over de ontwikkelingen ter plaatse. Mijn gedachten gaan uit naar de familie en vrienden van de slachtoffers”, aldus Minses.

Het Brabantse dorp Strijbeek valt onder de gemeente Alphen-Chaam.

Bij de brand raakten ook een oma en een vader van één van de jongens gewond. De twee kinderen logeerden samen met nog een kind in het chalet van de vrouw.