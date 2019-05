Burgemeester Diemen boos op Roemenië

Burgemeester Erik Boog van Diemen is boos op de Roemeense autoriteiten. Zondag bleek dat Roemenen in Nederland moeite hadden om hun stem uit te brengen voor de Europese verkiezingen.

Roemenen konden op drie plekken in Nederland terecht. Volgens Boog waren er in Diemen veel te weinig faciliteiten en mensen om goede verkiezingen te kunnen houden. ’‘Het gevolg was dat de Roemenen uren in de rij moesten staan om hun stem uit te kunnen brengen, en nog erger: veel mensen konden na sluiting van de stembureaus niet stemmen, ook al stonden zij al uren in de rij, soms al acht uur lang! Schandalig!’’, schrijft hij in een verklaring op Facebook.

Hij gaat het kabinet vragen de Roemeense autoriteiten hierop aan te spreken.

Roemenen konden zondag ook terecht in Den Haag. Toen het stembureau sloot, stonden er nog veel mensen te wachten om hun stem uit te brengen. De politie moest vervolgens ingrijpen toen mensen probeerden over de hekken bij het gebouw te klimmen.