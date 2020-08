Burgemeester Den Oudsten terug van vakantie om onrust in Utrecht

Burgemeester Peter den Oudsten van Utrecht keert vervroegd terug van vakantie na de onrust vrijdag- en zaterdagavond in sommige wijken in de stad. Ook zondag is de lokale driehoek bestaande uit vertegenwoordigers van de politie, het Openbaar Ministerie en de gemeente weer actief, meldt locoburgemeester Lot van Hooijdonk zondag in een aan de gemeenteraad gerichte brief.

Zaterdagavond gooiden jongeren in de wijk Overvecht met stenen, vuurwerk en fietsdynamo’s naar de politie. Een agent raakte hierbij lichtgewond en dat was de aanleiding om een noodbevel uit te vaardigen en toestemming te geven om de mobiele eenheid (ME) in te zetten, aldus Van Hooijdonk. De ME trad enkele keren op. Er werden 25 personen aangehouden, veelal tieners van wie ongeveer de helft uit een andere wijk komt, aldus de locoburgemeester.

Vrijdagavond was het onrustig in de wijk Kanaleneiland. Toen hielden naar schatting 150 jongeren de politie bezig.