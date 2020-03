Burgemeester Den Bosch: zeker maand langer maatregelen nodig

Burgemeester Jack Mikkers van Den Bosch adviseert het kabinet de strenge maatregelen in de strijd tegen het coronavirus met zeker nog een maand te verlengen. „Ik zou dit pakket voor een langere periode in stand houden, zeker een maand, omdat we niet met een big bang alle maatregelen kunnen afschaffen”, zei Mikkers in EenVandaag. Hij is ook de voorzitter van de Veiligheidsregio Brabant-Noord.

Het kabinet besluit komende dinsdag hoe het verder moet met de maatregelen die tot 6 april zijn genomen, zoals de sluiting van de scholen en veel horeca. „Ik kan me niet voorstellen dat we naar minder maatregelen gaan, omdat we ze heel hard nodig hebben om die curve naar beneden te drukken. We hebben elkaar heel hard nodig om deze crisis tegen te gaan”, aldus Mikkers.

Noord-Brabant is de provincie met de eerste en meeste coronapatiënten. Door een gebrek aan ic-bedden zijn patiënten uit Brabant overgeplaatst naar ziekenhuizen in andere provincies. Mikkers: „Dat is goed gegaan. Wij denken dat we als Brabant straks klaar moeten zijn voor de rest van Nederland om in onze ziekenhuizen weer mensen uit de rest van het land op te vangen.”