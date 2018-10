Burgemeester De Jong (CU) Houten kondigt vertrek aan

Wouter de Jong (58) stopt als burgemeester van de gemeente Houten aan het einde van zijn termijn op 1 juli 2019.

Dat maakte hij dinsdag bekend.

De Jong, die lid is van de ChristenUnie, stelt zich niet beschikbaar voor een tweede termijn van zes jaar.

„Ik vervul het ambt met veel plezier en inzet, maar ben tot de conclusie gekomen dat het tijd is voor wat anders”. adus De Jong. „ Ik heb behoefte aan een andere balans in mijn leven, met daarin onder andere meer tijd voor familie en vrienden.”

Wouter de Jong is burgemeester van Houten sinds 2 juli 2013. Daarvoor was hij gedeputeerde voor de provincie Utrecht (2008-2011) en wethouder in de gemeente Houten (2002-2008).