Burgemeester Dassen van Kerkrade verbijsterd

Burgemeester Petra Dassen-Housen van Kerkrade is „verbijsterd” over de gebeurtenissen bij het politiebureau in het Limburgse stadje vrijdagochtend. „In het bureau werken mensen die staan voor de veiligheid in de samenleving”, zei ze vrijdagochtend. „De mensen moeten veilig hun werk kunnen doen. Dit vind ik ernstig!”

De burgemeester is heel blij dat niemand gewond is geraakt. „Met de twee agenten die tijdens het incident in het bureau aanwezig waren, gaat het goed. Maar dit is wel iets wat indruk op hen maakt.”

Dassen-Housen heeft contact gehad met de politiechef. „Samen hebben we geconcludeerd: dit kunnen en willen we niet accepteren.”