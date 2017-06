Burgemeester Bunschoten: extra alert zijn

Burgemeester Melis van de Groep van de gemeente Bunschoten roept inwoners op extra alert te zijn „op waar uw kinderen heengaan en met wie ze in contact staan”. Dat zei hij in een verklaring op Youtube, vlak na bekend was geworden dat het lichaam van de vermiste Savannah (14) zondag was gevonden.

„Jonge mensen doen er goed aan zoveel bij elkaar te blijven en niet onnodig alleen naar meer verlaten plaatsen te gaan. En voor iedereen blijft gelden: meld verdachte situaties direct bij de politie en blijf goed zorgen voor elkaar!”, zegt Van de Groep.

Hij begrijpt dat er ouders bezorgd zijn en jongeren bang zijn om alleen over straat te gaan. Volgens Van de Groep is Bunschoten een hechte gemeenschap waar mensen naar elkaar omzien. De burgemeester laat weten dat de familie dankbaar is voor de vele blijken van steun en medeleven uit het dorp, de regio en heel Nederland.

Hij spreekt ook over het veertienjarig meisje uit Hoevelaken dat zaterdag dood werd aangetroffen in een sloot in Achterveld, zo’n 20 kilometer verderop. Hij wenst politie en justitie alle wijsheid toe om „deze afschuwelijke gebeurtenissen te onderzoeken en zo snel mogelijk op te lossen.”

„Wij zijn allen zeer diep geraakt. Op dit moment overheersen de gevoelens van verbijstering en ongeloof”, reageert hij verder. „We hebben allemaal de hele dag in onzekerheid gezeten.”

Volgens de burgemeester leefde de familie „tussen angst, hoop en dan weer vrees, tot vandaag die hoop zo finaal de bodem ingeslagen is. Toen ik de ouders en zusje, grootouders en de andere familieleden zojuist sprak bleek me dat de grond letterlijk onder hun bestaan lijkt te zijn weggevaagd.”