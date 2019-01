Burgemeester Brummen waarschuwt criminelen

Burgemeester Alex van Hedel van Brummen heeft tijdens een ongewone nieuwjaarsreceptie criminelen in zijn gemeente gewaarschuwd. Tijdens een toespraak in een boksring in het gemeentehuis zei hij woensdagavond niet te willen behoren tot groep van circa 25 procent van de burgemeester die bedreigd wordt, maar dat de criminelen juist van hém iets te vrezen hebben.

Op beelden van Omroep Gelderland zegt hij: „Een burgemeester met bokshandschoenen doet meer recht aan zijn uitgebreide taak als crimefighter. Ik wil niet behoren tot de groep van 25 procent bedreigde burgemeesters, maar wil uitdragen dat liefst nog meer dan ten minste 25 procent van de criminelen zich bedreigd moet voelen door de burgemeester.”

De opkomst van Van Hedel was geheel in stijl op muziek van Survivor (Eye of the Tiger), gehuld in badjas, handdoek in de nek en bokshandschoenen aan. „Voor de rest ben ik vredelievend en uw burgervader.”