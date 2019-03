Burgemeester brengt kiezers in de bakfiets

Burgemeester Rob Bats van de Overijsselse gemeente Steenwijkerland gaat rolstoelafhankelijke kiezers op 20 maart persoonlijk met een bakfiets naar een stembureau brengen. Tenminste, als die kiezers in het dorp Eesveen wonen.

In Eesveen is maar één stembureau in een school. De deur van die school is te smal voor rolstoelen. Gemeenten zijn sinds dit jaar verplicht om ervoor te zorgen dat alle stembureaus toegankelijk zijn voor mensen met een beperking, maar het vervangen van de schooldeur zou een kostbare operatie worden.

„Toen heeft de burgemeester gezegd: dan breng ik ze persoonlijk naar een ander stembureau een paar kilometer verderop. Het begon als een grap, maar inmiddels staat er een elektrische bakfiets klaar voor het vervoer”, aldus een woordvoerder van de burgemeester.

Eesveners die gebruik willen maken van het aanbod van Bats kunnen zich melden bij de gemeente. Op 20 maart zijn er verkiezingen voor Provinciale Staten en de waterschappen.