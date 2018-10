Burgemeester betreurt noodzaak beveiliging

Burgemeester Jos Wienen van Haarlem vindt het kwalijk dat het in „onze open en democratische samenleving” noodzakelijk is dat er zichtbaar zwaarbewapende politiemensen voor het stadhuis op de Grote Markt moeten staan. In een verklaring liet hij weten dat die maatregelen zijn genomen door de zorg over zijn veiligheid.

Wienen laat weten dat de politie en het Openbaar Ministerie hun uiterste best doen om hem in een veilige omgeving te laten werken als burgemeester. „De maatregelen zijn ingezet om niet alleen mijn veiligheid te borgen, maar ook die van de ambtenaren en bezoekers”, aldus Wienen.

Hij betreurt dat door de maatregelen „Haarlemmers, ambtenaren en bezoekers van onze mooie stad hier last van ondervinden of zich onveilig voelen.”

Wienen wordt wordt sinds enige tijd bedreigd en beveiligd. Uit welke hoek de dreiging komt, is onduidelijk.