Burgemeester Arnhem rouwt om familiedrama

Burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem heeft bedroefd gereageerd op het familiedrama in zijn stad, waarbij zaterdag een 12-jarige jongen omkwam. De jongen werd zaterdag dood gevonden in een woning aan de Dragonstraat. Hij is waarschijnlijk om het leven gebracht door zijn 40-jarige vader, die is aangehouden.

„Het verdriet van het familiedrama dat gisteren heeft plaatsgevonden is niet met woorden te vatten. Wij rouwen mee met de moeder, de broertjes en zusjes, grootouders, directe familie, vriendjes en klasgenootjes van het slachtoffer. De kersttijd heeft een rouwrand, zo voelen wij dit. De politie onderzoekt de toedracht en ik hoop dat het helpen zal om ooit een omgang te vinden met dit grote verdriet”, aldus Marcouch.

Agenten troffen zaterdagochtend een geëmotioneerde man aan na een melding. Hij werd aangehouden en naar een ziekenhuis gebracht. In een woning aan de Dragonstraat vonden ze vervolgens het lichaam van de jongen. De politie heeft zijn doodsoorzaak niet bekendgemaakt.

De politie was vrijdagavond al twee keer naar de woning gegaan na meldingen dat er iets aan de hand zou zijn. De eerste keer hoefde niet te worden ingegrepen, de tweede keer deed niemand open. Waarom de agenten naar het huis waren gegaan en wie de meldingen had gedaan, wil de politie niet zeggen. Het is niet bekend of de vader al in beeld was bij politie en bij hulpverlening.

De Gelderlander meldde dat er ook nog een 15-jarige zoon in de woning was en dat hij wist te ontkomen. De politie kan dat nog niet bevestigen.