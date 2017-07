Burgemeester Apeldoorn verwijt kabinet gebrek aan regeren

Het kabinet moet meer doen om spanningen weg te nemen uit de samenleving nu die aan alle kanten op scherp staat. Dat zegt de Apeldoornse burgemeester John Berends in de Stentor.

Vooral in de Turkse kwestie is actie op het hoogste niveau volgens Berends dringend geboden. De burgemeester moest een week lang spitsroeden lopen voor de herdenking van de mislukte Turkse coup, die dinsdag in Apeldoorn werd gehouden en rustig verliep.

Berends stelt dat het wachten is op de volgende burgemeester die moet dealen met de uitwassen van een problematiek die op nationaal niveau moet worden beteugeld. Er zijn te weinig signalen dat het kabinet werkt aan de-escalatie, geeft hij aan. „Het kabinet moet op zoek naar normalisering van de verhoudingen want er ontstaat verkramping. Lokaal worden we met de gevolgen daarvan geconfronteerd.”