Burgemeester Apeldoorn: fantastisch feest

De landelijke intocht van Sinterklaas in Apeldoorn was „een fantastisch feest.” Dat vindt burgemeester Petra van Wingerden-Boers. Ze is blij dat alles goed is verlopen.

Dat de Pegida-groep is opgepakt, is volgens haar „eigen schuld” . „Ze zijn herhaaldelijk gewaarschuwd dat ze zich aan de regels moesten houden. Maar dat wilden ze niet. Dat het om hun zwarte schmink zou gaan zoals rondgaat, is beslist niet waar. Iedereen mag zich in deze plaats uitdossen zoals hij wil, maar regels zijn regels.”

Van Wingerden-Boers snapt dat sommige bezoekers teleurgesteld zijn dat ze geen goede plek langs de route hadden door de drukte. „Afsluiten van het Raadhuisplein was nodig voor ieders veiligheid, ook die van degenen die nu niet op hun favoriete plek konden komen.”

Er kwamen tussen de 22.000 en 25.000 mensen op de intocht af.