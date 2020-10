Burgemeester André Baars van Ermelo stapt op

Burgemeester André Baars van de gemeente Ermelo stapt op. Dat heeft hij woensdagavond bekendgemaakt tijdens een raadsvergadering.

Aanleiding voor zijn vertrek is een onderzoeksrapport over zijn functioneren dat twee weken geleden verscheen. Dat onderzoek was in juli in gang gezet door de fractievoorzitters van de Ermelose partijen, die hun vertrouwen in Baars hadden opgezegd.

Uit het rapport blijkt dat de CDA-er zich „belerend” opstelde richting wethouders en dat hij een „dominante bestuursstijl” heeft. Ook beschuldigden de burgemeester en de wethouders elkaar van „onbehoorlijk bestuur.”

Wel vragen de onderzoekers, prof. Paul Frissen en dr. Martin Schulz, zich af of de burgemeester niet als zondebok wordt gebruikt voor de problemen die in de gemeente spelen.

De burgemeester gaf woensdagavond aan dat hij niet langer het vertrouwen geniet van de gemeenteraad. „Daar wringt de schoen.” Daarop zei hij zijn ontslag in te dienen.

Voor diverse raadsleden kwam zijn besluit als een verrassing. Wethouder Laurens Klappe: „Het besluit van de burgemeester om te stoppen heeft ons overvallen, maar we respecteren het. Het is triest dat het zo ver is gekomen.”

Klappe zei verder dat Baars „als mens prettig is in de omgang” maar dat er op professioneel gebied niet met hem valt samen te werken. Al vanaf het aantreden van de coalitie ging de samenwerking moeizaam, zei de wethouder.

De fractievoorzitters bevestigden dat zij nog steeds achter hun besluit staan om het vertrouwen in de burgemeester op te zeggen. Bart van de Knaap (BurgerBelangen Ermelo) zei wel het een van de „moeilijkste besluiten” uit zijn ambtsperiode te vinden.

Folkje Spoelstra (ChristenUnie) werd even emotioneel in de avond. Met trillende stem zei ze „het geruzie en gedoe helemaal zat” te zijn.