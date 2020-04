Op Ameland is voor het eerst een besmetting met het coronavirus geregistreerd. Dat meldde burgemeester Leo Pieter Stoel donderdag in een verklaring. De GGD Fryslân heeft de besmetting bevestigd.

De patiënt woont niet op het Waddeneiland, maar was er op bezoek bij een familielid. De besmette persoon in kwestie is dinsdag naar de wal gebracht en verblijft in het ziekenhuis.