Burgemeester Almere sluit drukbezocht crossterrein

Handhavers en politie in de gemeente Almere hebben zaterdag en zondag tussen de 30 en 150 mensen betrapt, die op een braakliggend terrein in de Flevolandse gemeente aan het motorcrossen waren of daarnaar keken. Burgemeester Franc Weerwind, tevens voorzitter van de Veiligheidsregio Flevoland, heeft het terrein per direct tot verboden gebied verklaard om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Volgens de toezichthouders kwamen er op verschillende momenten groepen motorcrossers en toeschouwers bij elkaar op het terrein bij de Blokkenmatweg. Er zijn nog geen boetes uitgedeeld, maar nu het gebied formeel afgesloten is kan dat wel gaan gebeuren volgens de gemeente.