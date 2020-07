Een burenruzie in de Weustenraadstraat in Maastricht is zondag uitgelopen op een steekpartij. Een van de bewoners heeft op straat een buurman neergestoken, aldus de politie. Er is een verdachte aangehouden.

Rond 13.20 uur kwam er een melding binnen over het incident. Agenten die poolshoogte kwamen nemen vonden op straat de gewonde man. Hij is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Een buurtbewoner is aangehouden op verdenking van poging tot zware mishandeling.