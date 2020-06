Burenruzie in Den Bosch beslecht met riek en ijzeren staven

De politie heeft zaterdagavond moeten ingrijpen tijdens een uit de hand gelopen burenruzie in Den Bosch. In totaal zijn vijf mensen opgepakt in verband met de zaak, waarbij mogelijk gevochten is en mensen elkaar met onder meer ijzeren staven en een riek zouden hebben belaagd.

Agenten werden zaterdagavond rond 20.00 uur opgeroepen te gaan kijken bij een mogelijke vechtpartij aan de Orthen in Den Bosch. Ook was er melding gedaan van een schietincident, maar daarvoor is geen bewijs gevonden.

Volgens de politie zou sprake zijn van een langlopend burenconflict waarbij de vlam in de pan was geslagen. Buurtbewoners zouden zijn belaagd door een aantal anderen met de ijzeren staven en de riek, waarbij een man gewond raakte en een voordeur werd vernield.

Agenten hielden ter plekke een 26-jarige man en een 48-jarige vrouw uit Den Bosch aan. Zondag meldden zich nog drie mannen, onder wie een bewoner van de Orthen en twee andere Bosschenaren (21 en 52).