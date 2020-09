Burendag in coronatijd: ‘juist nu is een goede buur belangrijk’

De vijftiende editie van de Burendag wordt zaterdag met gepaste coronamaatregelen gevierd. „In de planning stond om onze verjaardag groots te vieren, maar de omstandigheden vragen om aanpassingen van het feest”, zegt Nerina Vilchez van het Oranje Fonds. Met het motto ‘Vier het veilig, vier het voor de deur’ hoopt het fonds een veilig evenement te organiseren.

Vilchez benadrukt het belang van goed buurtcontact in deze tijd. „Normaal staan wij natuurlijk al voor goed contact met buren. Nu is het extra belangrijk dat je buren hebt die naar elkaar omkijken, dat zagen we in de quarantainetijd.” Het Fonds, dat de dag samen met Douwe Egberts organiseert, doet een aantal suggesties hoe op een veilige manier bij elkaar gekomen kan worden. „Met het organiseren van fietstochten kun je goed de 1,5 meter afstand bewaren en ben je buiten.” Ook een bingo is geschikt: „Je kunt eenvoudig iemand midden in de straat zetten met een rad, en verder iedereen voor de eigen deur zetten met een bingobordje.”

Normaal ligt de organisatie van activiteiten bij de buurten zelf, maar voor de speciale gelegenheid wordt er een landelijke digitale activiteit georganiseerd. „Een pubquiz, zodat iedereen mee kan doen. Dus ook als je niet naar buiten durft of mag vanwege gezondheid of quarantaine, kun je met je buren online een team vormen en alsnog in leuk contact meespelen,” zegt Vilchez.

Dit jaar zijn er 4000 buurten die zich hebben aangemeld voor de Burendag op zaterdag 26 september. Dat zijn er 2000 minder dan vorig jaar. Vilchez: „Dat is gezien de omstandigheden logisch, je moet maar net gelegenheid hebben om elkaar buiten te kunnen zien.”