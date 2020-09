Burendag buiten en op afstand

Met gepaste afstand en in de buitenlucht gaan zaterdag buren bij elkaar op bezoek op de vijftiende editie van de Burendag. Wegens het coronavirus geldt dit jaar het motto ‘Vier het veilig, vier het voor de deur’.

Burendag is een jaarlijks terugkerend evenement om goed contact tussen buren aan te moedigen. Het is een initiatief van koffiemerk Douwe Egberts en het Oranje Fonds. Op deze dag reiken zij ook De Gouden Buurt Award uit voor de beste buur in Nederland.

Normaal ligt de organisatie van activiteiten bij de buurten zelf, maar voor de speciale gelegenheid wordt er een landelijke digitale activiteit georganiseerd. „Een pubquiz, zodat iedereen mee kan doen. Dus ook als je niet naar buiten durft of mag vanwege gezondheid of quarantaine, kun je met je buren online een team vormen en alsnog in leuk contact meespelen”, zegt Nerina Vilchez van het Oranje Fonds.

Vilchez benadrukt het belang van goed buurtcontact in deze tijd. „Normaal staan wij natuurlijk al voor goed contact met buren. Nu is het extra belangrijk dat je buren hebt die naar elkaar omkijken, dat zagen we in de quarantainetijd.”