Buren zijn weer ‘gezellig samen’ op Burendag

Koffiedrinken met de buren of klussen bij elkaar, kinderactiviteiten, samen eten en bijpraten, straatfeesten of de straat opfleuren. Het is een greep uit de activiteiten die buren zaterdag op Nationale Burendag met elkaar ondernemen.

Op initiatief van Douwe Egberts en het Oranje Fonds wordt ieder jaar op de vierde zaterdag in september de burendag gevierd om contact tussen mensen onderling te bevorderen. Volgens de organisatoren is het „een dag waarop de buurt gezellig samenkomt en waarbij veel mensen iets goeds doen voor elkaar en de buurt”. Het fenomeen bestaat sinds 2006. Er deden toen 300.000 mensen aan mee. Dit jaar wordt de dag voor de veertiende keer gehouden. Er zijn inmiddels bijna 6000 activiteiten aangemeld.

In 2008 ontstond de samenwerking tussen de koffiefabrikant en het Oranje Fonds. Het Oranje Fonds is het nationale fonds voor sociale initiatieven en bevordert de samenhang tussen groepen mensen.