Buren helpen gezin vluchten uit brandend huis

In Rotterdam hebben buren vier kinderen en een volwassene geholpen bij het vluchten uit een brandend huis. Ze bevonden zich tijdens de brand op de eerste etage. Dankzij de hulp van de buren konden ze het pand via een ladder verlaten. Ze werden in de achtertuin opgevangen door de brandweer.

Eerder meldde de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond dat de brandweer de vijf bewoners uit het pand had gehaald. De brand woedde op de benedenverdieping van het huis aan de Oost-Pietermanstraat .

De volwassene en een van de kinderen zijn naar een ziekenhuis gebracht voor verdere controle. Vermoed wordt dat ze rook hebben ingeademd. Er werd ook een hond gered uit het pand. Die is opgevangen door de dierenambulance. De brand kon snel worden geblust.