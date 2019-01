Buren heeft genoeg van oefeningen helikopters

Buren wil dat Defensie meer gebieden gaat zoeken waar geoefend kan worden met laagvliegen door helikopters. Inwoners van de Gelderse plaats voelen zich niet veilig, omdat het luchtruim boven Buren zeer frequent wordt gebruikt als oefengebied, terwijl er in de afgelopen jaren meer dan eens ongelukken zijn gebeurd.

Dat schrijft de Burense gemeenteraad donderdag in een brief aan minister Ank Bijleveld van Defensie. Het Defensie Helikopter Commando gebruikt het Gelderse Rivierengebied en de Bommelerwaard al jaren om vanaf vliegbasis Gilze-Rijen te oefenen met laagvliegen in het donker. Piloten zijn al meermalen in aanvaring gekomen met hoogspanningskabels, waardoor grote stroomstoringen ontstonden.

De raad is boos dat het ministerie nog steeds geen simulators heeft aangeschaft waarmee piloten kunnen oefenen zonder te vliegen. Dat is na grote aanvaringen in zowel 2008 als 2018 beloofd. Ook zouden vliegers volgens de briefschrijvers niet beschikken over actuele kaarten van het luchtruim. „We moeten erop kunnen rekenen dat het ministerie het uiterste doet om de veiligheid te bevorderen”, aldus de raad.