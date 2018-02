Bureau SS’er terug in Kamp Amersfoort

Het bureau van de Duitse kampcommandant Karl Peter Berg is terug in Kamp Amersfoort. De SS’er was commandant van het kamp in de Tweede Wereldoorlog. Het meubelstuk werd na de oorlog in beslag genomen door de Nederlandse autoriteiten.

Verschillende Nederlandse legercommandanten hebben sindsdien aan het bureau gewerkt. Vrijwilligers van het voormalige concentratiekamp kwamen het bureau op het spoor en wisten het terug te halen naar het kamp, dat tegenwoordig dienst doet als herinneringscentrum.

„Er zijn niet zoveel resten van Kamp Amersfoort”, vertelt een woordvoerder van het herinneringscentrum. „Een stuk tastbaar erfgoed als dit bureau is daarom voor ons belangrijk om het verhaal van het kamp te vertellen. Bezoekers kunnen zich beter inleven als ze echt iets zien.”

Vanaf dinsdag is het bureau te zien in het bezoekerscentrum van het kamp. Het staat op de plek waar tijdens de oorlog het kantoor van commandant Berg was. Rond het bureau is een kleine expositie ingericht over de kampcommandant.

Berg is een van de vijf Duitsers die na de oorlog in Nederland werden gefusilleerd.