Bureau Kerkrade tot en met maandag dicht

Het politiebureau in Kerkrade blijft tot en met maandag gesloten vanwege de schade die is aangericht nadat een auto vrijdagochtend het bureau binnenreed. Mensen in Kerkrade kunnen terecht op de bureaus in Heerlen en Brunssum.

Het pand was vrijdagochtend met hekken en zwarte doeken omgeven. Binnen deze hekken deden rechercheurs forensisch onderzoek. Voor het bureau stond ook een Duitse politiewagen. Volgens een woordvoerder van de politie Limburg omdat direct na de aanslag ook de Duitse politie naar de gevluchte dader uitkeek, voor het geval die de grens over zou steken. De omgeving van het bureau is wijd afgezet met linten. Het verkeer wordt omgeleid.

De media mochten even een korte blik werpen op de aangerichte ravage. Duidelijk zichtbaar was de schade aan de glazen pui in de ingang van het bureau aan de Kerkradersteenweg. Voor de pui stond een donkerkleurige VW Passat sedan met door de politie afgedekte nummerplaten. De schade aan de pui is aanzienlijk. De Passat is achteruit de glazen wand in gereden, over enkele lage obstakels heen.

In de auto bevond zich volgens de woordvoerder „een behoorlijk aantal jerrycans” met een vloeistof die naar benzine rook. Er is een verdachte aangehouden. In de zaak is nog geen motief bekend.