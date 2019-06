„Bunker gekraakt door stichting”

De door de Stichting Bunkerbehoud gerestaureerde Duitse bunker bij Dordrecht wordt geen museum. De betonnen kolos blijft in beheer van Natuur- en Vogelwacht Biesbosch.

De gemeente Dordrecht bevestigt dat in reactie op een artikel over de bunker, dat afgelopen zaterdag in het Reformatorisch Dagblad verscheen.

De gemeente heeft afgesproken dat de natuurorganisatie het water in de bunker zal verwijderen. „Wij zullen dit nagaan. Verder zal het Ingenieursbureau Drechtsteden jaarlijks een inspectie doen naar de staat van onderhoud en een meerjarenonderhoudsplan opstellen”, verklaart woordvoerder Jonne van Bochove.

Hij weerspreekt de lezing van Leevenson van Stichting Bunkerbehoud als zou de gemeente Dordrecht in de jaren tussen 2009 en 2014 bereid zijn geweest tot een bruikleenovereenkomst met de latere oprichters van de stichting. „Dit klopt niet. Er is geen sprake van een gedoogsituatie geweest. In 2009 is de bunker gekraakt. Nadat dat in 2010 duidelijk werd, is het helaas niet gelukt om onderlinge afspraken te maken. Daarom heeft de gemeente in 2012 via de rechtbank verzocht het gebruik te beëindigen. Uiteindelijk heeft de rechtbank in 2013 uitspraak gedaan en is het gebruik per 1 maart 2014 beëindigd. Sindsdien is de bunker in bruikleen bij de natuur- en vogelwacht.”

Nazisymbolen

Van een museum in de bunker, inclusief de bijbehorende hakenkruizen, kan volgens Van Bochove geen sprake zijn. „Het moge duidelijk zijn dat de context, balans en uitstraling van bijvoorbeeld het Museum 1940-1945 in Dordrecht, waar ook nazisymbolen te zien zijn, compleet anders is dan deze Duitse bunker. Een museum op die plek past ook niet in het bestemmingsplan. Wij hebben in Dordrecht al plekken waar educatie over de oorlog plaatsvindt.”