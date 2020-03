Buma/Stemra komt artiesten tegemoet om coronacrisis

Buma/Stemra komt artiesten, componisten, tekstschrijvers en uitgevers tegemoet die vanwege de coronacrisis geen inkomsten meer hebben. De auteursrechtenorganisatie keert vervroegd een aantal betalingen uit.

Auteursrechtgelden uit live-optredens in 2019, in totaal zo'n 12 miljoen euro, worden niet in september maar in april en mei uitgekeerd. De auteursrechtgelden uit radio en televisie in 2019 worden in juni uitgekeerd in plaats van in september 2020. Het gaat hier in totaal om 38 miljoen euro. Andere betalingen, die nu per jaar gaan, worden in kwartalen opgeknipt.

Daarnaast heeft Buma/Stemra 2,75 miljoen in een noodfonds gestopt. Dit geld is bedoeld voor een verlichting als artiesten en andere rechthebbenden ondanks de overheidsmaatregelen in de problemen komen. Ook auteursrechtenorganisatie Sena stort hierin een bedrag.