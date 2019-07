Buma op 26 augustus officieel burgemeester

Sybrand van Haersma Buma wordt op maandag 26 augustus officieel beëdigd als burgemeester van Leeuwarden. Dat laat het bestuur van de Friese hoofdstad woensdag weten. Hij zal die dag een speciale eed afleggen tijdens de raadsvergadering tegenover de commissaris van de Koning in de provincie Friesland.

De 53-jarige Buma was sinds 2010 fractieleider van het CDA. Daarvoor werkte hij onder meer voor de Raad van State en het ministerie van Binnenlandse Zaken. De Fries, die is geboren in Workum, volgt Ferd Crone (PvdA) op als burgervader van Leeuwarden.