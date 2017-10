Buma: leider CDA moet niet op regeringspluche

$lead

De leider van het CDA „moet niet op het regeringspluche zitten maar het geluid van onze partij laten klinken”, vindt Sybrand Buma. Daarom heeft Buma ervoor gekozen fractievoorzitter te blijven, zei hij bij een bijeenkomst met zijn achterban over het regeerakkoord.

Als het CDA in het verleden ging regeren was het vaak: „Iedereen naar het kabinet! En dan gaan we Nederland regeren en dan niet meer zeuren”, bracht Buma in herinnering. „Maar de tijden zijn veranderd.” De politiek leider van het CDA moet volgens Buma de regering controleren, toezien op de uitvoering van het regeerakkoord, „corrigeren en stimuleren waar nodig” en de partij smoel geven.

Buma somde in een Leids café vooral wapenfeiten uit het regeerakkoord van de nieuwe coalitie van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie op. De enkele kritische vraag die de CDA-leider kreeg ging over wijkverpleging of de verhoging van de btw. Bijzondere aandacht schonk Buma aan echte CDA-successen zoals de verdubbeling van de celstraf op haatzaaien.