Buma Boy Edgar Prijs 2019 voor Jasper Blom

Saxofonist en componist Jasper Blom krijgt dit jaar de Buma Boy Edgar Prijs, de belangrijkste prijs in Nederland op het gebied van jazz en geïmproviseerde muziek.

Jasper Blom geldt als een van de belangrijkste tenor- en sopraansaxofonisten uit de Nederlandse jazzscene. Hij studeerde cum laude af aan het Rotterdams Conservatorium en ging in New York in de leer bij verschillende meesters. Terug in Nederland begon zijn zoektocht naar vernieuwing. Hij experimenteert, improviseert en componeert waarbij hij streeft naar een samensmelting van jazz, pop, klassieke en geïmproviseerde muziek. „Sinds vele jaren, en met niet aflatende bezieling, deelt Jasper Blom zijn zin voor het grote muzikale avontuur, de diversiteit, humor, connectie, improvisatie en zijn omvangrijke, diepgaande oeuvre met ons, de luisteraars”, aldus het juryrapport.

De prijs, bestaande uit een geldbedrag van 12.500 euro en een bronzen sculptuur van Jan Wolkers, wordt 4 december uitgereikt tijdens een concertavond in het Bimhuis in Amsterdam.