Buma: bestraf ‘maffiapraktijken’ zwaarder

Als het aan CDA-leider Sybrand Buma ligt, wordt criminaliteit die de democratie ondermijnt, zwaarder bestraft. Hij presenteert zaterdag op het partijcongres in Amsterdam een reeks aan maatregelen tegen wat hij in De Telegraaf ‘maffiapraktijken’ noemt.

„Criminaliteit is al ernstig, maar is inmiddels zo doorgedrongen in het dagelijks leven van de gewone Nederlander dat het maffia is”, zegt de CDA-leider tegen de krant. Hij wijst onder meer op bedreigingen van burgemeesters, omkoping van douaniers voor de cocaïnehandel en liquidaties op klaarlichte dag. „We onderschatten in dit land hoe groot de onderwereld is”, aldus Buma.

Hij stelt voor criminelen harder te raken in de portemonnee door meer inzet van de FIOD en het bevriezen van tegoeden. De strafmaat voor bedreiging moet omhoog van twee naar vier jaar, ‘ontwrichten van de democratie’ moet een nieuw delict worden en de kosten van beveiliging moeten worden verhaald op de bedreiger. Ook pleit Buma voor meer bevoegdheden voor digitale misdaadbestrijding en minder nadruk op de rechtsbescherming van criminelen.