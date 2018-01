Buma: beladen namen deel van geschiedenis

CDA-leider Sybrand Buma is faliekant tegen het wegmoffelen van sommige inmiddels beladen namen uit de Nederlandse geschiedenis. „Alsof je door beelden omver te werpen en namen uit te wissen een beter mens wordt”, zegt hij in een interview met het AD.

Buma reageert daarmee op de ophef over het Haagse Mauritshuis. Het museum had de buste van naamgever Johan Maurits in de foyer van het Mauritshuis weggehaald, omdat het op die plek niet „in de juiste context” geplaatst kon worden.

„Alsof je een historie mag en kan uitwissen, vergetende dat onze identiteit is ontstaan uit de geschiedenis. Dit is meer en meer en grachtengordeldiscussie aan het worden”, aldus Buma.

„De discussie over wat het is om Nederlander te zijn, wat onze historie is, wordt een ijkpunt voor de komende vier jaar”, denkt de CDA politicus.