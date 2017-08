Bulgaren in Napels gepakt voor moord Zeeland

Een speciaal aanhoudingsteam van de Italiaanse Carabinieri (ROS) heeft donderdagavond in Napels twee mannen aangehouden die worden verdacht van de doodslag op een 65-jarige man in het Zeeuwse Rilland in maart van dit jaar. De aanhouding gebeurde na een Europees aanhoudingsbevel uitgevaardigd door het Openbaar Ministerie Zeeland-West-Brabant, bevestigde het OM vrijdagmiddag.

Het slachtoffer, de 65-jarige Kees van Schaik, werd op 20 maart dood aangetroffen in zijn woning aan de Hontestraat in Rilland. Op de zolder van diens woning werd een hennepkwekerij aangetroffen. Volgens het OM is het onderzoek nog in volle gang, maar lijkt het er nu op dat het de verdachten om de hennep te doen was. Het slachtoffer werd zo ernstig mishandeld dat hij aan zijn verwondingen overleed.

Een buurtbewoonster sloeg destijds alarm, omdat hun buurman tegen zijn gewoonte die ochtend geen koffie was komen drinken. Op zondagavond hoorden de buren ruzie in zijn woning, waarbij nog twee andere stemmen werden gehoord.

De twee aangehouden Bulgaren, beiden 38 jaar oud, worden door het OM van doodslag verdacht.

Het rechercheonderzoek richtte zich al enige tijd op deze verdachten. Op basis van aanwijzingen dat zij zich in Italië bevonden, is de autoriteiten daar om hun aanhouding verzocht. Nederland heeft volgens het OM inmiddels Italië om de uitlevering van de verdachten verzocht.

In juni werd een 21-jarige op verzoek van de Nederlandse autoriteiten in Bulgarije aangehouden. Zij is in juli aan Nederland uitgeleverd. Ook zij wordt verdacht van doodslag en zit vast. De eerste (regie)zitting tegen haar is op 17 oktober geagendeerd.